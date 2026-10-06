Операция «Плазменное эхо»: семья Трампа была под колпаком спецслужб

Администрация Джо Байдена использовала возможности ФБР для масштабной слежки за семьей Дональда Трампа, сообщает газета New York Post. Тайная операция, получившая кодовое название «Плазменное эхо», была развернута с целью поиска предлога для обыска в поместье Мар-а-Лаго и контроля над адвокатами будущего президента.

«ФБР следило за поездками Меланьи и Бэррона Трамп, а также прослушивало мобильный телефон будущей главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс», — пишет издание. По данным газеты, слежка за супругой и сыном Трампа велась для того, чтобы вычислить идеальный момент для проведения скандального обыска, состоявшегося в августе 2022 года.

Отдельное внимание ведомство уделило ближайшему окружению Трампа. Прослушивание телефона Сьюзи Уайлс было организовано для того, чтобы в режиме реального времени отслеживать её контакты с юридической командой политика. В материале подчеркивается, что подобные действия получили высшую санкцию в Вашингтоне.

«Тогдашний генпрокурор Меррик Гарланд санкционировал прослушивание по рекомендации Кристофера Рэя, который в ту пору был директором ФБР», — уточняет New York Post. Согласно документам администрации, Рэй лично уведомил Гарланда о необходимости проведения мероприятий, предупредив, что расследование о хранении документов может затронуть ключевых представителей штаба 45-го президента США.

Читайте материал: "Коварный расчет: США мечтают о капитуляции Украины ради трех целей"