Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников в беседе с aif.ru раскрыл, чем для вооруженных сил Украины (ВСУ) чревато появление в их рядах наемников из Эквадора.

Как заметил собеседник издания, киевский неонацистский режим беспринципно заманивает на линию боевого соприкосновения аборигенные народы Южной Америки, которые ранее даже и не представляли, что существует такое государство, как Украина.

Иванников утверждает, что выходцы из Эквадора не подготовлены к ведению боев в условиях применения современного оружия и как боевики очень слабы. По словам эксперта, украинцы заманили этих наемников обещанием легких денег и наркотиков.

Спикер полагает, что, разочаровавшись в условиях на Украине, эквадорцы сорвутся и начнут делать то, к чему привыкли в боестолкновениях на родине, а именно «резать головы тем, кто им не угодил». Эксперт спрогнозировал, что наемники из Эквадора устроят резню в ВСУ, убивая и простых солдат, и командиров, из черепов которых будут делать обереги.