Париж замер: власти ждут армию протестующих

До 200 тыс. человек могут принять участие в протестных акциях в среду во Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в структурах безопасности. Власти ожидают от 150 тыс. до 200 тыс. демонстрантов.

Ожидается массовое участие старшеклассников и студентов. Их поддержит профсоюзное движение сотрудников образования.

Старшеклассники и студенты во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками.

Согласно последним данным, были задержаны более 6 тыс. человек. Большинство из них несовершеннолетние.

О конкретных городах, где пройдут акции, и о мерах безопасности не сообщается. Комментариев французских властей по этому поводу не приводится.

До этого мэр Салон-де-Прованса Николя Иснар предложил на время ограничить подросткам доступ к соцсетям. Он объяснил это тем, что через них протесты координируются и перерастают в беспорядки.

Американское посольство во Франции попросило своих граждан быть осмотрительными и держаться подальше от мест проведения демонстраций. Министр национального образования Эдуар Жеффре на этом фоне объявил, что часть занятий переведут на дистанционный формат.

Протесты старшеклассников охватили более 200 школ во Франции.

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