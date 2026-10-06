Партнеры по коалиции ФРГ подозревают друг друга в предательстве

Bild: ХДС/ХСС и СДПГ готовятся вынести вопрос о доверии

Составляющие правящую коалицию ФРГ блок ХДС/ХСС и СДПГ готовятся на предстоящем коалиционном саммите вынести друг другу вопрос о доверии, пишет газета Bild. Саммит пройдет в среду.

Издание приводит слова участника саммита: обсуждать конкретные вопросы можно только после того, как будут прояснены принципиальные вещи. Речь идет о доверии.

Bild отмечает, что между партнерами по коалиции возникли взаимные подозрения в попытках добиться досрочного прекращения сотрудничества. ХДС/ХСС и СДПГ блокируют законопроекты друг друга и обмениваются обвинениями.

Газета ранее писала, что ведомство канцлера заблокировало законопроект о налоге на сахар, подготовленный СДПГ. По данным Bild, блок ХДС/ХСС заморозил реформу подоходного налога, предложенную министром финансов и главой социал-демократов Ларсом Клингбайлем.

Со ссылкой на источники в ХДС/ХСС газета пишет, что на федеральном уровне СДПГ фактически управляет не Клингбайль, а глава отделения партии в Мекленбурге — Передней Померании Мануэла Швезиг.

Согласно Bild, Швезиг якобы стремится стать кандидатом на пост канцлера в случае досрочных выборов в феврале 2027 года. При ее руководстве Клингбайль рассчитывает сохранить председательство в СДПГ.

Канцлер Фридрих Мерц терял популярность на фоне экономической политики и военных расходов. По опросам, работу Мерца положительно оценивали 15% немцев, а 79% были недовольны.

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