Пашинян заявил о скором открытии границы Армении и Турции

Премьер Армении Никол Пашинян объявил, что армяно-турецкая граница вскоре начнёт работать. Об этом он сказал на Армяно-британском бизнес-форуме в Ереване. Информацию передаёт Armenpress.

Он отметил, что в ближайшее время, по мере реализации проекта TRIPP, ожидается открытие армяно-турецкой границы. Кроме того, должно возобновиться железнодорожное сообщение Армения — Азербайджан и Армения — Турция.

Пашинян увязал это с проектом «Перекресток мира». Он предполагает, что по армянской территории пройдут два основных глобальных транспортных коридора. Один — «Север — Юг», связывающий Россию со странами Персидского залива и Южной Азии. Другой — «Запад — Восток», соединяющий Китай с Евросоюзом.

С 1993 года граница между Турцией и Арменией закрыта для общего пользования. Это связано с конфликтом вокруг Азербайджана. Стороны обсуждают возможность её открытия на протяжении 33 лет. В октябре 2025 года Пашинян уже заявлял, что эти планы близки к осуществлению.

До этого в Армении говорили о возможности закупок газа у Азербайджана, Турции и Ирана. Москва предупредила Ереван: договорённости о поставках газа и нефтепродуктов могут приостановить или разорвать, если Армения не свернёт с пути евроинтеграции. Пашинян в ответ сообщил, что республика ищет другие варианты получения энергоресурсов.

Медведев рассказал о "самом страшном, что может случиться с Арменией"

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX