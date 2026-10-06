Пентагон намерен заказать у Raytheon обслуживание ЗРК Patriot

Согласно документам, размещённым на американском правительственном портале госзакупок, Пентагон намерен заключить соглашение с корпорацией Raytheon. Речь идёт о поставке оборудования и оказании услуг по техническому обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot, предназначенных для Украины. Агентство логистики Минобороны США ищет квалифицированных подрядчиков, которые смогут поддерживать боеготовность украинских Patriot.

В описании закупки указано, что потенциальному исполнителю предстоит поставить стенды базового техобслуживания, провести обследование площадки, выполнить монтаж, организовать обучение персонала на рабочем месте, а также предоставить монтажные комплекты электронного оборудования, эмуляторы и пятилетний запас запчастей. Все эти меры направлены на обеспечение оперативной готовности комплексов.

Проект рассчитан на несколько лет. Обследование площадки запланировано более чем через два года после подписания контракта, а первые поставки оборудования начнутся ещё через полгода. Монтаж основных станций завершится только на пятый год работ. Таким образом, если соглашение будет заключено в 2026 году, база заработает лишь к концу 2030 года.

Заказ планируют передать Raytheon без конкурса как единственному поставщику. Стоимость потенциального контракта в опубликованных материалах не приводится, а точное место развёртывания базы не раскрывается.

Ранее The Guardian писал, что Киев испытывает острую нехватку ракет для Patriot. Украинские власти просили союзников передать ракеты из имеющихся запасов, а Украина предлагала возместить их по своим контрактам. Кроме того, в Киеве отмечали сложности с перехватом российских реактивных дронов.

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