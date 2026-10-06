...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика Сюжет: Новости СВО 1268

Пентагон намерен заказать у Raytheon обслуживание ЗРК Patriot

США ищут поставщика услуг для украинских комплексов Patriot

США ищут поставщика услуг для украинских комплексов Patriot
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

Согласно документам, размещённым на американском правительственном портале госзакупок, Пентагон намерен заключить соглашение с корпорацией Raytheon. Речь идёт о поставке оборудования и оказании услуг по техническому обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot, предназначенных для Украины. Агентство логистики Минобороны США ищет квалифицированных подрядчиков, которые смогут поддерживать боеготовность украинских Patriot.

В описании закупки указано, что потенциальному исполнителю предстоит поставить стенды базового техобслуживания, провести обследование площадки, выполнить монтаж, организовать обучение персонала на рабочем месте, а также предоставить монтажные комплекты электронного оборудования, эмуляторы и пятилетний запас запчастей. Все эти меры направлены на обеспечение оперативной готовности комплексов.

Проект рассчитан на несколько лет. Обследование площадки запланировано более чем через два года после подписания контракта, а первые поставки оборудования начнутся ещё через полгода. Монтаж основных станций завершится только на пятый год работ. Таким образом, если соглашение будет заключено в 2026 году, база заработает лишь к концу 2030 года.

Заказ планируют передать Raytheon без конкурса как единственному поставщику. Стоимость потенциального контракта в опубликованных материалах не приводится, а точное место развёртывания базы не раскрывается. 

Ранее The Guardian писал, что Киев испытывает острую нехватку ракет для Patriot. Украинские власти просили союзников передать ракеты из имеющихся запасов, а Украина предлагала возместить их по своим контрактам. Кроме того, в Киеве отмечали сложности с перехватом российских реактивных дронов.

Читайте также: 

Руководство НАТО подтвердило дефицит ракет ПВО у Украины

Мендель объяснила, зачем Зеленский просит США дать ракеты для Patriot

Подписаться

Автор:
Сюжет:

Новости СВО