Пентагон просит Британию убедить жителей в нужде трат на армию

В Пентагоне полагают, что Великобритании стоит активнее финансировать собственные вооружённые силы. Там также считают, что британским властям необходимо разъяснять населению, почему это важно. С таким сигналом выступил Элбридж Колби, возглавляющий политический отдел американского оборонного ведомства. Об этом пишет Politico.

Издание усматривает в этом явный намёк: Вашингтон недоволен тем, сколько Лондон сейчас направляет на армию. Колби дал понять, что кабмину Соединённого Королевства придётся растолковать жителям, для чего наращивать оборонный бюджет.

Колби не стал уточнять, каким способом следует убеждать британцев больше вкладывать в оборону. Он предположил, что здесь возможен компромисс между тем, какие задачи Британия хочет решать, и тем, какие суммы она готова на это выделять, ведь современная армия обходится недёшево.

Разговор зашёл на фоне ситуации с целевыми показателями Североатлантического альянса. Британия до сих пор не обнародовала дорожную карту, которая позволила бы ей к 2035 году выйти на 3,5% ВВП по оборонным тратам. Сейчас этот показатель держится на отметке 2,7%. Кроме того, Соединённое Королевство не вошло в число стран, приглашённых в подгруппу альянса, сформированную Колби. Очередная встреча такого формата намечена в Польше на конец этого месяца.

Приглашение на консультации под эгидой Пентагона не досталось также Франции и странам Балтии.

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