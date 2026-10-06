Пентагон объявил об отборе производителей боевых лазеров и микроволновых комплексов в рамках пилотной программы по защите территории США от беспилотников.

Согласно пресс-релизу ведомства, речь идёт о комплексах оружия направленной энергии, которые прошли отбор по итогам пилотной программы межведомственной целевой группы 401 по борьбе с беспилотными авиационными системами, и это знаменует начало следующего этапа работы по расширению оперативного применения высокоэнергетических лазеров и систем сверхвысокочастотного излучения большой мощности на территории страны.

В Пентагоне добавили, что проект не ограничится четырьмя указанными комплексами, поскольку уже в декабре на полигоне Дагвей в штате Юта пройдут стрельбы с применением других перспективных боевых лазеров и микроволновых установок.

Напомним, что ранее Дэн Дрисколл, занимавший пост министра армии США, в интервью Rolling Stone признался, что наблюдать за быстрой трансформацией украинских сил ему было унизительно. По его словам, Киев при значительно меньшем финансировании сумел перестроить армию и получить более совершенное вооружение, и он заметил, что, видя украинский бюджет и лучшее оружие, поневоле приходится очнуться.

Ранее сообщалось, что в США заявили об уничтожении 13 торговых судов.