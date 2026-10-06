Песков: ФРГ создает из РФ «врага» для оправдания расходов на милитаризацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия искусственно создает из России эфемерного врага. Делается это для того, чтобы оправдать собственные расходы на милитаризацию.

Таким мнением Песков поделился в рамках брифинга. Он назвал происходящее «приемом».

«Это, скажем так, такой прием информационный - искусственное создание эфемерного врага, для того чтобы оправдывать расходы на милитаризацию», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать противоречивую информацию, поступающую из Иркутской области. По словам спикера Кремля, поскольку головным ведомством, которое компетентно в таких вопросах, является Роспотребнадзор, именно на его заявления нужно ориентироваться и не слушать «разные слухи».

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