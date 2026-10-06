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Политика 3885

Песков: Россия ответит на появление ядерного оружия и военной базы США в Литве

Дмитрий Песков прокомментировал готовность Литвы разместить у себя американскую военную базу и ядерное оружие - 6 октября сейм проголосовал за снятие соответствующего запрета ходе первого из двух необходимых голосований.

Песков: Россия ответит на появление ядерного оружия и военной базы США в Литве

«Военная база - это часть военной инфраструктуры НАТО. Если она приближается к нашим границам,  это не может восприниматься иначе,  как шаг в сторону эскалации напряжённости. Равно как и размещение на территории соседнего государства ядерного оружия», - сказал семеро Кремля.

По его словам, оба этих шага явно не будут «способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте». «К нашему сожалению, это станет ещё одним существенным витком в нагнетании напряжённости», - добавил Песков.

Говоря о реакции России, он отметил, что Москва «будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности».

 

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Автор:
НАТО Дмитрий Песков Россия США Литва Москва

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