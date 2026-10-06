Петербургская биржа отказалась от публикации части данных о торгах топливом

Петербургская биржа опубликовала заявление, из которого следует, что торговая площадка перестанет публиковать часть информации о торгах бензином и дизельным топливом. Как уточняется, соответствующий шаг был сделан в соответствии с указом президента.

Биржа откажется от публикации информации об объеме и количестве заключенных договоров, а также архивных данных о реализации топлива, ежедневных и ежемесячных бюллетеней.

28 сентября президент России России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в России ограничивается доступ к некоторой информации в сфере ТЭК. Доступ ограничивается к таким данным, как информация об экспорте товаров компанией - их количества, стоимости, порядка взаиморасчетов, транспортные средства и т.д.

Также в указе говорится об агрегированной информации таможенной статистики об экспорте и данным об объемах переработки и производства товаров российскими НПЗ.

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