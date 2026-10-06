Пилот Flydubai готовился в Новой Зеландии по британской программе

Полиция: второй пилот Flydubai учился летать в Новой Зеландии

Второй пилот Flydubai, напавший на командира воздушного судна во время рейса FZ1073 из ОАЭ в Израиль, проходил часть летной подготовки в Новой Зеландии, сообщила полиция страны. По ее данным, он находился там по студенческой визе.

Помощник комиссара полиции Новой Зеландии Майкл Джонсон сообщил агентству Reuters, что иммиграционные записи показывают: пилот прибыл в страну 30 ноября 2018 года и покинул ее 23 мая 2019 года.

По данным полиции, в этот период он проходил часть летной подготовки по программе британской компании. Позже эта компания прекратила работу в Новой Зеландии.

Полиция изучает документы и проводит проверки, связанные с периодом пребывания мужчины в стране. Других деталей расследования не приводится.

30 сентября рейс Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту саудовского города Табук из-за инцидента в сфере безопасности.

1 октября МВД Саудовской Аравии подтвердило, что причиной посадки стало нападение второго пилота на командира воздушного судна. Оба получили травмы различной степени тяжести.

После улучшения состояния здоровья оба пилота вылетели в Абу-Даби в сопровождении эмиратских силовиков. Остальные шесть членов экипажа уже благополучно вернулись в Дубай. Власти ОАЭ продолжают расследование.

Посол США раскрыл главную версию по пилоту Flydubai.

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