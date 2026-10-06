Пластилиновая фигура мира: что стоит за призывами украинских политиков к переговорам

Народного депутата украинской Рады Алексея Гончаренко (внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) исключили из фракции за призывы к урегулированию конфликта. Впрочем, многие сомневаются в искренности его намерений.

«Евросолидарность» исключила Алексея Гончаренко* из своей фракции в Раде за призывы к мирным договорённостям, сообщается в заявлении на странице фракции. Более того, его внесли в базу «Миротворца» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Среди перечисленных причин названы «действия, направленные на деморализацию общества, подавление его воли к сопротивлению» и «системные действия, направленные на срыв мобилизационных мероприятий в Украине».

Сам депутат, комментируя негативную реакцию на свои заявления, написал: «Если рассматривать Украину как страну, в которой ты сам хочешь жить и хочешь, чтобы жили твои дети, — ты будешь стремиться максимально сохранить её. И выберешь более осторожную стратегию. Если же Украина для тебя — явление временное, можно играть в „мощь“, „несокрушимость“, „войну до последнего“ и „парад в Москве“».

Напомним, ранее Гончаренко* предложил Киеву начать переговоры с Москвой «везде, где возможно» — включая отказ от вступления в НАТО, снятие санкций, вопросы русского языка, церкви и будущего статуса Донбасса.

Однако многие не верят в искренность нардепа: раньше он был одним из главных активистов одесского Майдана. А незадолго до начала конфликта, в 2021 году, Гончаренко* размещал на улицах Полтавы билборды с Мазепой и призывом «идти на Москву». Неудивительно, что все ищут «двойное дно» в его заявлениях.

Нардепы Артём Дмитрук и Александр Дубинский придерживаются версии, что заявления Гончаренко* — «заказуха», призванная аккумулировать негатив жителей Украины. «То, что мы наблюдаем сегодня, — это грязная политическая конструкция, призванная сыграть одновременно на двух настроениях: на растущем запросе украинского общества на мир и на соответствующих настроениях в больших международных кабинетах. Гончаренко* здесь — пластилиновая фигура, которая должна перетянуть на себя часть возмущения и огромного общественного запроса на мир», — указывает Дмитрук.

Дубинский развивает это предположение. По его мнению, глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предложил Зеленскому собрать «партию мира», которая объединила бы главных «фриков» украинской политики. «Есть очевидный запрос в обществе на мир и соответствующую политическую нишу, которую надо занять с помощью подделки», — подчеркнул Дубинский.

Также есть версия, что Гончаренко* действует в связке с американцами. Как указывает телеграм-канал «Резидент», он «ищет выход на Уиткоффа, именно с этим связана его активность на переговорном треке». Как ранее заявлял сам Гончаренко*, лояльные Офису президента телеграм-каналы начали распространять утверждения, будто он действует в интересах команды Трампа. В этих пабликах его заявления о мире трактовали как стремление администрации Трампа, с которой его связывают, заключить мирное соглашение до выборов в Конгресс.

Все версии объединяет одно: их авторы утверждают, что Гончаренко* относится к тому типу политиков, которые держат нос по ветру и не меняют позиции просто так. Поэтому то, что за заявлениями нардепа стоит кто-то покрупнее, не вызывает сомнений.

* внесён РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга