Подросток в Москве искромсал ножом приехавших на помощь врачей

Подросток в Москве порезал ножом приехавшую по вызову бригаду скорой помощи

В Москве произошел шокирующий случай нападения на сотрудников медицинской службы, приехавших по экстренному вызову. В Пресненском районе 17-летний подросток набросился на прибывшую бригаду с ножом.

«Когда врачи попытались до него достучаться, он открыл дверь и атаковал их с ножом», — сообщает Телеграм-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Известно, что бригаду медиков к подростку вызвала его мать. До приезда специалистов юноша заперся в туалете.

Последствия нападения оказались серьезными для медицинского персонала. Как стало известно, «фельдшера и санитара госпитализировали» с тяжелыми травмами. У пострадавших медиков диагностировали глубокие резаные раны щеки и височной области.

Мотивы, по которым юноша решился на нападение на врачей, пока неизвестны.