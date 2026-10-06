«Пока горит Франция»: Макрона разнесли за пуск ракеты в разгар кризиса

Ирландский журналист Чей Боуз жестко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за демонстрацию военной мощи на фоне охвативших страну масштабных беспорядков. Комментируя публикацию президента с видео испытательного пуска баллистической ракеты M51.3, журналист подчеркнул разительный контраст между поведением лидера и ситуацией внутри Франции.

«Пока Франция горит, Макрон наслаждается запуском баллистической ракеты с атомной подводной лодки Le Vigilant», — написал Чей Боуз в социальной сети X.

Ранее сам Макрон назвал этот пуск «громким и четким посланием» Парижа, а также процитировал слова о том, что для защиты свободы «нужно быть могущественным или внушающим страх». В ответ на это ирландский обозреватель едко заметил, что нынешнего главу Пятой республики нельзя назвать ни тем, ни другим.

Острая реакция Боуза последовала на фоне продолжающихся уже вторую неделю массовых протестов французских школьников и студентов. Молодежь выступает против критической ситуации в системе образования, включая нехватку учителей и чрезмерную нагрузку. Акции протеста в ряде регионов переросли в открытые столкновения с полицией и беспорядки.

Согласно последним данным в ходе подавления протестных акций правоохранительные органы задержали более шести тысяч человек. При этом большинство задержанных — несовершеннолетние.

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