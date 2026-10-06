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Политика 2874

Politico рассказало о последствиях досрочных выборов в Испании для всего ЕС

Politico: досрочные выборы в Испании способны помешать принятию бюджета ЕС

Politico: досрочные выборы в Испании способны помешать принятию бюджета ЕС
Сгенерировано нейросетью ChatGTP, Дмитрий Истров

Издание Politico утверждает, что решение о проведении досрочных всеобщих выборов в Испании, которое принял премьер-министр Педро Санчес, может помешать Европейскому союзу договориться о долгосрочном бюджете до конца года.

Авторы публикации заявили, что пообщались с европейским дипломатом, который предпочел остаться анонимным.

Окончательный вариант семилетнего бюджета, который будет действовать в Евросоюзе с 2028 по 2034 годы, должен быть принят до конца года. Его проект подготовит председательствующая в Совете ЕС Ирландия.

Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия, ФРГ и Австрия, как сообщалосяь, выдвинули ультиматум по европейскому бюджету, предполагающий его существенное сокращение.

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