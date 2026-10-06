Посольство США просит американцев держаться подальше от Франции

Посольство США во Франции призвало американцев соблюдать осторожность в связи с беспорядками в стране, информация опубликована на сайте диппредставительства. Граждан просят избегать мест проведения демонстраций и следить за сообщениями в местных СМИ.

В заявлении отмечается, что протесты учащихся продолжаются по всей Франции и некоторые из них переросли в беспорядки. Шествия проходят вне школьных кампусов, сотни старших школ закрыты.

Студенческие организации призывают провести единый день протеста 6 октября. Ожидается участие союзов учащихся, профсоюзов работников образования и родительских ассоциаций.

Акции старшеклассников начались в конце сентября в регионе Иль-де-Франс и сейчас охватили всю страну. Участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.

В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Органы правопорядка за это время провели более 5 тыс. задержаний, в 90% случаев это были несовершеннолетние.

До этого мэр Салон-де-Прованса Николя Иснар призвал временно закрыть несовершеннолетним доступ к соцсетям. По его словам, они усиливают координацию протестных движений и превращают их в беспорядки.

На фоне радикализации протестов министр национального образования Эдуар Жеффре заявил о переводе занятий в некоторых учебных заведениях на дистанционный формат. В Салон-де-Провансе на выходных подожгли старшую школу.

Европарламент собрался проводить расследование из-за протестов во Франции.

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