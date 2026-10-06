Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев обернулся упреками в неэффективности текущего курса Берлина. Как сообщает издание Berliner Zeitung, поездка канцлера лишь подчеркнула глубокий кризис, в котором оказалась стратегия западной поддержки Украины на фоне успехов российских сил и разрушения украинской энергетической инфраструктуры.

«И ответ, господин Мерц? Больше оружия», — задается вопросом автор публикации, анализируя реакцию немецкого руководства на текущие события. Издание отмечает, что любая неудача на линии фронта или дефицит личного состава у украинской армии неизменно провоцируют один и тот же ответ от германских властей. «Если Украина теряет территорию: больше оружия. Если она приобретает территорию: оружие эффективно – значит, больше оружия», – констатируют журналисты.

Автор подчеркивает абсурдность ситуации, когда одна и та же методика применяется вне зависимости от меняющихся реалий. «Если города бомбят: больше ПВО и больше оружия. Если солдат не хватает: держаться дольше, героически. Если число дезертиров растет: держаться», – описывается в статье логика канцлера. "В какой-то момент нужно позволить себе спросить: когда последовательность превращается в смертельное упрямство?" – обращается к канцлеру автор.

Издание делает вывод, что отсутствие гибкости в политических решениях превращает стратегию в догму, истощает ресурсы самой Украины и создает серьезные проблемы для других государств. Резюмируя итоги поездки, издание приходит к выводу, что каждый, кто посещает Киев ради обсуждения очередных поставок вооружений, должен быть готов после этого ехать в Москву для начала трудных переговоров о завершении боевых действий.

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