Правительство России утвердило Стратегию развития биоэкономики до 2050 года

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым утверждается Стратегия развития биоэкономики на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года.

Пресс-служба правительства заявила, что целью новой стратегии является стимуляция разработки отечественных решений и ускорение внедрения результатов научных исследований и передовых открытий в области биотехнологий в основные отрасли экономики.

Кабмин сказал, что реализация стратегии будет способствовать, в том числе, созадиню новых материалов, видов топлива, удобрений, кормовых добавок, лекарств и медицинских издений.

Планируется создать новые технопарки и предпринять другие шаги по развитию нфраструктуры в области биоэкономики, а также развивать взаимодействие с другими государствами.

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