Премьер Литвы вынес приговор: Украине не выжить зимой

Украину ждет тяжелая зима из-за нехватки средств для противодействия российским баллистическим ракетам, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в интервью газете Welt. По его словам, иногда таких средств нет вовсе.

Синкявичюс отметил, что на ситуации зимой также скажется в значительной степени разрушенная энергетическая инфраструктура Украины. Других деталей прогноза он не привел.

Премьер Литвы сообщил, что его страна каждый год выделяет около 0,25% своего ВВП на помощь Украине. О конкретных объемах и сроках поставок не уточняется.

Владимир Зеленский признавал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО. Глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявлял, что ситуация с системами ПВО стала наихудшей за все время конфликта.

Bild уже писал, что Киев превратился в прифронтовой город из-за провала ВСУ по отражению российских ударов. По данным издания, украинская ПВО практически бессильна против российских реактивных беспилотников.

Российская армия наносит удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Применяются ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия.

Минобороны заявило об ударе дронов по объектам в Черноморске и Одессе.

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