Президент Мексики раскритиковала действия посла США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум раскритиковала действия американского посла Рональда Джонсона и губернатора мексиканского штата Керетаро Маурисио Кури. Они запустили проект строительства полицейской академии в обход федерального правительства.

Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что она не выступает против международной поддержки. Однако нужно было соблюдать закон при запуске проекта.

«Недопустимо рассуждать о правовом государстве, а в решающий момент не выполнять базовые требования», - подчеркнула она.

В рамках подготовки к реализации проекта было сказано, что силовые ведомства США примут участие в работе учреждения. Однако на самом деле не были получены разрушения от федерального центра.

Ранее наше издание сообщало, что министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений 16 иностранным гражданам по делам о нарушениях, связанных с федеральными выборами. Среди вменяемых им действий ведомство назвало незаконное голосование и фиктивную регистрацию в списках избирателей.

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