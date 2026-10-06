Приговор Болсонару могут отменить после выборов в Бразилии

Федеральный верховный суд Бразилии после президентских выборов рассмотрит вопрос об отмене приговора экс-президенту Жаиру Болсонару, сообщила газета Folha de S.Paulo. Его приговорили к 27 годам лишения свободы по обвинению в попытке государственного переворота.

По информации издания, судья Верховного суда Нунис Маркис, возглавляющий также Высший избирательный суд, намерен передать ходатайство защиты на рассмотрение полного пленума из 11 судей после голосования. Позднее по состоянию здоровья тюремное заключение Болсонару заменили на домашний арест.

Перспектива отмены приговора возникла на фоне успеха его сына, сенатора Флавиу Болсонару, победившего в первом туре выборов 4 октября с 47,03% голосов. Решающий раунд между ним и действующим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, набравшим 45,16%, пройдет 25 октября.

Маркис в беседах с окружением указал на ряд «перегибов» в процессе, который вел судья Алешандри ди Мораис. По его мнению, было ущемлено право подсудимого на защиту, а наказание оказалось чрезмерно суровым. Маркис подчеркнул, что Уголовный кодекс Бразилии не предусматривает «политических санкций».

Потенциальное освобождение Болсонару грозит внутренним кризисом в Верховном суде. Против пересмотра выступает группа из пяти судей, включая ди Мораиса, Флавиу Дину, Кармен Лусию, Кристиану Занину и Жилмара Мендеса.

Эта фракция настаивает, что подобные апелляции допустимы лишь при появлении новых доказательств невиновности, которых в данном случае нет. Инициативу Маркиса готовы поддержать судьи Андре Мендонса и Луис Фукс.

Исход голосования пленума будет зависеть от позиции председателя инстанции Эдсона Фашина и судьи Диаса Тоффоли. По оценкам бразильских экспертов и СМИ, фаворитом второго тура выборов стал Флавиу Болсонару.

Президентские выборы в Бразилии прошли с неожиданным результатом.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX