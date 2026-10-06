Провал Санчеса обрушит баланс в ЕС

Возможное поражение партии социалистов премьер-министра Испании Педро Санчеса на досрочных выборах может привести к дисбалансу сил в Брюсселе, сообщает Politico со ссылкой на источники. Внеочередные всеобщие выборы в Испании пройдут 29 ноября.

По словам политика из Социал-демократической партии, Санчес помогал сбалансировать решения на уровне лидеров европейских стран. Его отсутствие нарушит неформальный альянс социал-демократов, либералов и правоцентристской Европейской народной партии.

Отмечается, что без сильного социал-демократа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет вынуждена идти на уступки и сближаться с правыми силами. Другой неназванный депутат считает, что социалисты не откажутся от поддержки фон дер Ляйен даже при поражении партии Санчеса.

Помимо этого, политическая турбулентность в Испании рискует затянуть принятие многолетнего бюджета ЕС. О конкретных сроках и вариантах согласования не сообщается.

Санчес объявил о выборах после того, как 2 октября Конгресс депутатов не поддержал два декрета в сфере аренды жилья. Правительство одобрило их 29 сентября.

Последнюю четверть века блок Европейской народной партии и социалистов при поддержке либералов и «зеленых» обеспечивал проевропейским партиям большинство в Европарламенте. Это давало Еврокомиссии широкую свободу действий.

Ранее в Мадриде прошла крупная манифестация из-за жилищного кризиса, в которой, по данным властей, участвовали около 70 тыс. человек. Досрочные выборы могут изменить расстановку сил в парламенте Испании.

Назначены досрочные выборы в Испании после провала жилищных мер в парламенте.

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