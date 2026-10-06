«Путин хочет лишь одного»: в США раскрыли план Кремля по Европе

Президент России Владимир Путин стремится не воевать с Европой, а лишь изменить европейскую политику в отношении конфликта на Украине, чтобы она была близка к подходу по этому вопросу президента США Дональда Трампа. Как сообщает издание The Washington Post, Кремль рассчитывает, что внутренние экономические и политические кризисы в странах Европы принудят их лидеров отказаться от текущего курса поддержки Киева и перейти к более прагматичному взгляду на все процессы.

По оценкам издания, Москва рассматривает европейские столицы как главное препятствие для реализации "духа Анкориджа" – мер по урегулированию украинского кризиса, которые были выработаны на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

По мнению американского издания, в Кремле делают ставку на то, что нарастание протестных настроений во Франции, политическая турбулентность в Германии и энергетический кризис на континенте приведут к внутреннему параличу европейских правительств.

Экспертное сообщество подтверждает, что российская стратегия направлена на изматывание Запада. Конечная цель Москвы, подчеркивается в публикации, заключается в том, чтобы склонить европейских лидеров к смене вектора. «Путин хочет лишь одного – чтобы Европа стала более прагматичной и пошла по пути, избранному президентом Дональдом Трампом», – пишет издание со ссылкой на мнение эксперта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон хочет сыграть положительную роль в урегулировании украинского кризиса.