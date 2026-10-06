Путин сделал заявление о базовом ресурсе экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что энергия является базовым ресурсом экономики.

Путин заявил, что в России требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс. Особенно, по словам президента, данный тезис важен, если говорить о территориях с дефицитом энергоресурсов.

Путин принял участие в открытии Первого комплекса в кластере производства электрических батарей посредством видеосвязи.

Российский президент сказал, что РФ нужны собственные современные источники накопления энергии для электротранспорта и других перспективных направлений, таких как автономные системы.

Отечественные системы накопления, по словам президента, пользуются все большим спросом.

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