Путин сделал заявление о базовом ресурсе экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что энергия является базовым ресурсом экономики.
Путин заявил, что в России требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс. Особенно, по словам президента, данный тезис важен, если говорить о территориях с дефицитом энергоресурсов.
Путин принял участие в открытии Первого комплекса в кластере производства электрических батарей посредством видеосвязи.
Российский президент сказал, что РФ нужны собственные современные источники накопления энергии для электротранспорта и других перспективных направлений, таких как автономные системы.
Отечественные системы накопления, по словам президента, пользуются все большим спросом.
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