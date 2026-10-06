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Политика 686

Раскрыто число жителей Йемена, которые стали внутренне перемещенными лицами с августа

УВКБ ООН: c августа более 130 тысяч йеменцев стали внутренне перемещенными

УВКБ ООН: c августа более 130 тысяч йеменцев стали внутренне перемещенными
Фото: Thomas Imo/photothek.net/Global look press

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) раскрыло число жителей Йемена, которые стали внутренне перемещенными лицами, начиная с августа текущего года.

Данные опубликованного управлением доклада приводит катарский телеканал Al Jazeera.

Согласно докладу УВКБ ООН, более 130 тысяч человек стали внутренне перемещенными лицами в результате последней эскалации между силами международно признанного правительства страны и поддерживаемыми Ираном хуситами.

Кроме того, отмечается, что почти 3,7 тысяч человек сбежали от боевых действий в Йемене в Джибути, начиная с 10 сентября. 

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Автор:
ООН Йемен