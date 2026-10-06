Раскрыто текущее состояние ядерных сил Франции

Эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя заявление Министерства вооруженных сил Франции об испытании стратегической баллистической ракеты M51.3, заявил в беседе с ИС «ВЕСТИ», что французы продолжают модернизировать свои ядерные силы.

Как заметил спикер, M51.3 предназначена для перевооружения действующих французских атомных подводных лодок, которые являются носителем этой ракеты. Он указал, что это стратегический компонент ядерной диады Франции.

Дрозденко обратил внимание на то, что дальность ракеты определять пока сложно, потому что официальных данных нет полноценных, но раз она стратегическая, значит она межконтинентальная.

По словам эксперта, раньше Франция была самой прозрачной в мире страной в области ядерного оружия, и она показывала миру, что у нее есть, какое у нее есть и тому подобное, однако Эмманюэль Макрон отказался от транспарентности в области ядерных вооружений и закрыл доступ к информации, в том числе к спутниковым снимкам, касающимся каких-либо изменений ядерного оружия Франции.

Спикер добавил, что французский лидер ведет последовательную модернизацию всех ядерных компонентов, количество боезарядов страны неизвестно, и можно наблюдать, что Париж модернизирует свои ядерные силы.