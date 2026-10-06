Разведка донесла беду: Зеленский анонсировал сокрушительный удар России

Владимир Зеленский провел экстренное селекторное совещание с военным командованием на фоне сообщений разведки о готовящемся масштабном ударе по Украине. Глава киевского режима потребовал немедленного распределения средств защиты для прикрытия ключевых объектов, признав при этом критическую зависимость от поставок западных партнеров.

«Получили сегодня обновленную информацию от разведки по подготовке россиян к массированному удару. Готовим противодействие», — заявил Зеленский, не скрывая, что ситуация очень серьезная.

«Сложнее всего с антибаллистикой, и наличие этой поставки зависит исключительно от партнеров», — признал Зеленский.

Он добавил, что на совещании обсуждались вопросы организации рубежей обороны. Также особое внимание на совещании было уделено логистике, которая в последние дни стала главной целью российских операций.

Министерство обороны России рано утром сообщило об успешном поражении ряда логистических узлов на Украине. Минувшей ночью российские войска нанесли серию ударов по Одесской области, в результате которых был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Ильичевке. Также в портах Черноморск и Измаил были поражены сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения, и причальная инфраструктура, через которую осуществлялось снабжение украинских сил.

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