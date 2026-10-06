Разведка Германии заявила о серьёзной угрозе безопасности страны

Руководители германской разведки и контрразведки предупреждают о серьёзных угрозах, однако перестройка их ведомств буксует. Президент BfV Синан Селен указал, что страна сталкивается с нападением уже сейчас, а не в 2029-м. Глава BND Мартин Йегер предупредил: Германия может втянуться в силовое противостояние с Россией.

На этом фоне Handelsblatt называет заявления канцлера Фридриха Мерца далёкими от реальности. Он утверждает, что немецкие спецслужбы взаимодействуют с британской MI5 и израильским Моссадом как равные партнёры. Газета считает это странным, ведь о готовящихся терактах не раз сообщали не местные ведомства, а их зарубежные коллеги.

По мнению издания, возможности служб давно требуется существенно нарастить. Федеральное правительство задумало реформу: BfV и BND должны получить расширенные полномочия. Среди них — право активнее противодействовать кибератакам во время кризиса.

Первое чтение в бундестаге состоялось в сентябре. Дальше предстоят обсуждения и слушания в комитетах. Если реформу снова отложат, службы будут вынуждены противостоять угрозам устаревшими способами. Причём защита объектов критической важности наглядно показывает, как медленно решения превращаются в реальную защиту, сетует Handelsblatt.

Газета настаивает: Германии нужны спецслужбы, которые заранее распознают подготовку атак со стороны России и срывают их. Handelsblatt призывает бундестаг без промедления обсудить и принять запланированную реформу. Иначе, предупреждает издание, возникнет тревожная пропасть между предупреждениями руководителей служб и ресурсами, которые выделяет государство.

Скандал в Берлине: экс-главу BND арестовали за госизмену

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX