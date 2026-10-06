Россиянина в Японии считают ключевым членом группировки Qilin

NHK: в Японии арестовали россиянина якобы из группировки Qilin

Японские правоохранительные органы арестовали гражданина РФ, который якобы может быть одним из ключевых членов международной группы кибермошенников Qilin, сообщила телерадиокомпания NHK. В начале октября 28-летнего россиянина передали властям Германии.

Берлин ведет расследование деятельности Qilin в связи с инцидентом, причинившим ущерб немецкой компании. Токио и Берлин проводили совместное расследование.

В ходе него японские власти получили информацию, что подозреваемый россиянин находится в Японии. В мае его задержали в Осаке.

По данным журналистов, кибергруппировка нанесла значительный ущерб предприятиям по всему миру. Она проводила атаки с использованием программ-вымогателей в течение нескольких лет.

В NHK напомнили, что в прошлом году Qilin взяла на себя ответственность за масштабную кибератаку на японского производителя напитков Asahi Group Holdings. Тогда были похищены данные из сетевой системы компании.

Программы-вымогатели остаются одним из основных инструментов киберпреступных групп. Атаки такого типа парализуют работу компаний и требуют выкупа за восстановление доступа к данным.

Передача подозреваемых между странами по делам о киберпреступлениях требует согласования правовых процедур. Германия и Япония взаимодействуют в рамках собственных расследований и международных механизмов.

Разведчики ФРГ и Нидерландов сдали свои адреса и телефоны.

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