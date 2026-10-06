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Политика 1286

Россиянина в Японии считают ключевым членом группировки Qilin

NHK: в Японии арестовали россиянина якобы из группировки Qilin

NHK: в Японии арестовали россиянина якобы из группировки Qilin
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Японские правоохранительные органы арестовали гражданина РФ, который якобы может быть одним из ключевых членов международной группы кибермошенников Qilin, сообщила телерадиокомпания NHK. В начале октября 28-летнего россиянина передали властям Германии.

Берлин ведет расследование деятельности Qilin в связи с инцидентом, причинившим ущерб немецкой компании. Токио и Берлин проводили совместное расследование.

В ходе него японские власти получили информацию, что подозреваемый россиянин находится в Японии. В мае его задержали в Осаке.

По данным журналистов, кибергруппировка нанесла значительный ущерб предприятиям по всему миру. Она проводила атаки с использованием программ-вымогателей в течение нескольких лет.

В NHK напомнили, что в прошлом году Qilin взяла на себя ответственность за масштабную кибератаку на японского производителя напитков Asahi Group Holdings. Тогда были похищены данные из сетевой системы компании.

Программы-вымогатели остаются одним из основных инструментов киберпреступных групп. Атаки такого типа парализуют работу компаний и требуют выкупа за восстановление доступа к данным.

Передача подозреваемых между странами по делам о киберпреступлениях требует согласования правовых процедур. Германия и Япония взаимодействуют в рамках собственных расследований и международных механизмов.

Разведчики ФРГ и Нидерландов сдали свои адреса и телефоны.

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