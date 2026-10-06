Российские силы уничтожили танкер с топливом для Украины

Минобороны РФ отчиталось об ударе по танкеру в порту Южный

Минобороны России во вторник сообщило, что российские военные нанесли удар по танкеру в порту Южный. Судно перевозило горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения украинских формирований.

В ведомстве уточнили, что удары наносились беспилотниками. Целью стала портовая инфраструктура Украины и морские суда, задействованные в доставке военных грузов. В результате в порту Южный было поражено судно типа «танкер».

Других подробностей о степени повреждений или возможных потерях не приводится. Официальной реакции украинской стороны на эти данные не поступало. Информация о результатах удара уточняется.

Ранее Минобороны сообщало, что за неделю российские силы поразили 17 сухогрузов, участвовавших в поставках западного вооружения для ВСУ. Также наносились удары по логистическим и телекоммуникационным центрам, объектам генерации электроэнергии, транспортной и портовой инфраструктуре.

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