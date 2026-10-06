Российский военный рассказал об ударе по пункту БПЛА ВСУ

Минобороны России сообщило, что в зоне ответственности группировки «Запад» в ДНР артиллерийский расчет уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Удар наносился высокоточными снарядами. Об этом рассказал заместитель командира дивизиона с позывным Золотой.

По его словам, военные поражают места дислокации и пункты управления дронами. Несколько дней назад был уничтожен пункт управления БПЛА, рядом с которым находился склад боеприпасов. На кадрах наблюдения был виден большой взрыв.

Золотой отметил, что артиллеристы активно задействуют наблюдательные беспилотники для разведки и корректировки огня. Противник пытается действовать малыми группами, но все перемещения фиксируются с воздуха. Попытки прорвать оборону пресекаются. По его словам, работают артиллерия, беспилотные системы и перехватчики, поэтому у противника нет шансов.

Дивизион Золотого сейчас действует по правому берегу в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР. Ранее сообщалось, что в зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ за сутки потеряли до 235 военнослужащих.

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