Бывший итальянский дипломат Марко Карнелос дал объяснение росту популярности в Европе таких партий, как «Альтернатива для Германии» (АдГ). Его слова приводит RG.RU.

Как заметил эксперт, политическая ситуация в Европе накаляется, и она становится столь же поляризованной, как в США сегодня. Спикер утверждает, что вина за это лежит не только на подогревающих ситуацию социальных сетях, но и на самих европейских элитах, которые не хотят видеть истинные причины экономических проблем, которые нарастают, словно снежный ком.

Спикер обратил внимание на то, что европейцы не желают признавать, что экономические проблемы Европы связаны с антироссийскими санкциями, а также с развязанным американцами конфликтом на Ближнем Востоке, создавшем проблемы с поставками энергоносителей.

По словам Карнелоса, слепота элиты Старого Света наиболее ярко проявилась в Германии в сентябре. Экс-дипломат напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц был шокирован результатами, и это главный шок, потому что политик оторван от своего народа, от реальности его страны. Спикер задался вопросом, как Мерц может быть шокирован результатом, когда, согласно всем экономическим показателям, немцы испытывают проблемы.

Эксперт добавил, что, когда у людей проблемы, они ищут другие точки зрения, другие рецепты решения этих проблем.