Румыния рванула в бой: F-18 подняты из-за дронов

Румыния в ночь на вторник подняла истребители F-18 из-за воздушной тревоги, связанной с группой дронов у румыно-украинской границы, сообщила пресс-служба Министерства обороны. По данным ведомства, замеченные дроны не нарушали воздушное пространство страны.

Радиолокационная система наблюдения Минобороны Румынии обнаружила две воздушные цели. Они перемещались в украинском воздушном пространстве вблизи речной границы с Румынией.

С 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану взлетели два истребителя F-18 Воздушно-космических сил Испании. Они входят в состав усиленной боевой службы воздушной полиции.

В уезде Тулча была объявлена воздушная тревога, которая действовала в течение часа. Других деталей инцидента не приводится.

До этого НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.

Уезд Тулча граничит с Украиной по Дунаю, и через этот район проходили маршруты дронов в сторону портовой инфраструктуры на украинском берегу. Инциденты с падением обломков в этом районе власти Румынии фиксировали неоднократно.

В приграничных населенных пунктах Румынии возведены защитные бетонные укрытия, а жителей регулярно оповещают об опасности через систему экстренных сообщений Ro-Alert. Бухарест координирует действия с союзниками по НАТО.

Радары Румынии проспали дрон прямо у границы с Украиной.

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