Секс-скандал в Брюсселе: ИИ сделал порно с депутатами

Сорок шесть женщин и четыре мужчины-депутата Европейского парламента стали жертвами дипфейков сексуального характера, созданных с помощью ИИ, следует из исследования немецкого аналитического центра Agora Digitale Transformation. Всего пострадали 50 депутатов.

По данным отчета, речь идет примерно о каждой шестой женщине-депутате Европарламента. Исследователи отмечают, что проблема затрагивает все крупные фракции ЕП, представляя весь политический спектр.

О конкретных случаях, авторах материалов и площадках их распространения не сообщается. Не приводятся и данные о том, обращались ли пострадавшие в правоохранительные органы.

В мае правительство Испании сообщало, что ЕС согласовал предложенный ею запрет на использование систем ИИ для создания дипфейков сексуального характера без согласия человека.

Испания предложила эту меру в январе после скандала вокруг изображений обнаженных женщин и несовершеннолетних, созданных Grok — виртуальным помощником соцсети.

Дипфейки все чаще используются для травли публичных лиц, включая политиков и журналистов. Технологии генерации изображений делают такие материалы дешевыми в производстве и сложными для быстрого удаления из сети.

ЕС работает над регулированием ИИ через профильное законодательство, которое включает требования к маркировке сгенерированного контента. Правоприменение в этой сфере остается ограниченным из-за скорости появления новых инструментов.

Мелони пошла на крайние меры из-за фейков.

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