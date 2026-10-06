Сеул готовит дипломатический ответ после подрыва солдат на минах

Глава внешнеполитического ведомства Южной Кореи Чо Хен заявил, что Сеул изучает несколько дипломатических вариантов развития событий. Поводом стал подрыв на минах в демилитаризованной зоне, произошедший в сентябре. Информацию приводит «Ренхап».

Чо Хен отметил, что в стране воспринимают случившееся крайне серьёзно. По его словам, после завершения расследования министерство оценивает возможные шаги и вместе с Советом национальной безопасности формулирует ответ кабинета.

5 октября Объединённый комитет начальников штабов (JCS) представил результаты проверки. Эксперты пришли к выводу: боеприпасы, обнаруженные южнее демаркационной линии, изготовлены в КНДР. Речь идёт о пластиковых противопехотных минах.

После этого Министерство объединения Южной Кореи заявило, что не отказывается от поиска мирного решения межкорейских проблем и по-прежнему выступает за диалог. Ведомство обещало продолжать усилия, чтобы разорвать порочный круг вражды и конфронтации и выстроить действенный контур мира и процветания. Конкретные шаги оно будет согласовывать с другими ведомствами, в том числе с Минобороны.

Ранее Сеул потребовал от Пхеньяна извинений и конкретных шагов после взрыва. Южнокорейская сторона считает, что причиной стали северокорейские мины в демилитаризованной зоне. Инцидент произошёл 21 сентября, ранения получили 3 южнокорейских военнослужащих. Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера и заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, отвергла причастность Пхеньяна. Она назвала обвинения Сеула «очередной провокацией».

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