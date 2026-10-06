Швеция бросила Patriot и сотню солдат в Польшу

Швеция развернет в Польше систему ПВО Patriot для усиления защиты восточного фланга НАТО, сообщили вооруженные силы королевства. В Польшу также направят около 100 военнослужащих.

В задачи шведских сил будет входить защита логистического центра, используемого для поставок военной помощи Украине. Других деталей миссии не приводится.

Ранее вооруженные силы сообщали, что Швеция на два месяца направит истребители Gripen в Польшу. Они будут участвовать в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

О сроках развертывания Patriot и численности расчетов не сообщается. Не уточняется и то, где именно разместят систему.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются игрой с огнем. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

Швеция вступила в НАТО в 2024 году и с тех пор участвует в миссиях альянса, включая патрулирование воздушного пространства Балтии. Стокгольм также увеличивает оборонные расходы.

Польша выступает за усиление восточного фланга НАТО и размещение дополнительных сил союзников на своей территории. Варшава координирует логистику военной помощи Украине через свою территорию.

Эксперты оценили военный потенциал Швеции при вступлении в НАТО.

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