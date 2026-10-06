Синкявичюс предупредил НАТО о проверке альянса на прочность

Глава литовского правительства Миндаугас Синкявичюс обратился к НАТО с требованием создать понятный механизм противодействия гибридным действиям. По его утверждению, Москва якобы намерена испытать прочность альянса. Об этом пишет Politico.

Издание напоминает о недавних случаях. В августе Германия заявила о попытке атаки дронов на аэропорт Лейпциг/Галле и возложила вину на Россию. Дания обвинила российский фрегат в пуске сигнальных ракет по военному вертолёту. Польша поднимала истребители после того, как российский вертолёт ненадолго вошёл в её воздушное пространство.

Синкявичюс заявил, что Европа не вправе игнорировать происходящее в Лейпциге, Дании и других местах. По его словам, НАТО старается уладить ситуацию политическими средствами. Литовский премьер подчеркнул, что альянсу нужен конкретный план действий, и выразил надежду увидеть его в ближайшее время.

Он также предположил, что Россия «готова испытать НАТО на прочность» и после успеха на Украине может приняться за поиск «других направлений». Союзников он призвал не поддаваться усталости от затянувшегося конфликта. По его словам, усталость от войны недопустима, поскольку в состоянии войны находится не Запад, а украинцы, которые борются за мир в Европе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен рассмотреть запрос Литвы о постоянном размещении военной базы США на литовской территории.

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