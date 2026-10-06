Скандал в Берлине: экс-главу BND арестовали за госизмену

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг арестован по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства. Как сообщает издание Bild, задержание высокопоставленного экс-чиновника, возглавлявшего спецслужбу с 1998 по 2005 год, стало результатом масштабного расследования, которое ведет генеральный прокурор ФРГ.

По данным следствия, Ханнинг вступил в преступный сговор с бывшим сотрудником руководящего состава BND, задержанным в Баварии. «Ханнинг должен был покупать секретную информацию за деньги», — сообщает издание. Предполагается, что экс-глава разведки намеревался перепродавать полученные данные в рамках своей консалтинговой деятельности.

Аресты прошли в рамках дела, которое изначально не было связано со шпионажем. Правоохранители вышли на след подозреваемых в ходе расследования процесса над предпринимательницей из Гамбурга Кристиной Блок, обвиняемой в насильственном похищении собственных детей. Именно тогда поступила информация о систематической утечке секретных документов из BND, предназначавшихся для «разведывательной сводки» в ведомстве федерального канцлера.

Ханнинг, чья карьера включала руководство всеми службами безопасности при министре внутренних дел Вольфганге Шойбле, оказался в сложной финансовой ситуации. В течение последних лет его пенсия подвергалась взысканиям из-за банкротства банка в Прибалтике, где он входил в наблюдательный совет. Расследование того, передавал ли он данные напрямую иностранным спецслужбам, продолжается. Издание утверждает, что Ханнинг поддерживал контакты со структурами в России и Китае. Сейчас это проверяется.

События, приведшие к аресту, развивались в течение последнего года. Еще в сентябре 2025 года полиция Гамбурга провела обыски в офисах охранной фирмы, связанной с бывшим главой спецслужбы. Тогда внимание правоохранителей было формально сосредоточено на деле Кристины Блок, но уже в тот момент в фирму Ханнинга был внедрен оперативник под прикрытием. Источники издания подтверждают, что подозрения в государственной измене прорабатывались следователями еще до текущих задержаний.

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