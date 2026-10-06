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Политика 1278

Скандал в Японии: министр наказал мэров деньгами за неподдержку

Министр сельского хозяйства Японии урезал дотации непокорным муниципалитетам

Министр сельского хозяйства Японии урезал дотации непокорным муниципалитетам
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Кадзуо Яна попал в центр скандала из-за публикаций о том, что он урезал государственные дотации муниципалитетам, чье руководство не поддержало его на выборах. На пресс-конференции в Токио он принес извинения за свои заявления, назвав их крайне неподобающими.

При этом министр уверял, что на практике никому дотации не уменьшал. По его словам, средства распределялись в соответствии с принципами целесообразности и справедливости.

Яна на всеобщих выборах в нижнюю палату парламента в феврале проиграл в своем округе в префектуре Тотиги. За него лично агитировала премьер-министр Санаэ Такаити. В парламент он прошел по системе пропорциональных партийных списков и в сентябре был назначен на нынешний пост.

До этого на встрече с активистами правящей ЛДП политик похвастался, что добился серьезного сокращения дотаций на дорожное хозяйство двум муниципалитетам в своем округе. Там местные мэры не поддержали его кандидатуру. О его словах сообщил один из еженедельников, и министру пришлось подтвердить факты.

Скандал оказался в центре внимания прессы накануне открывшейся в понедельник сессии парламента. Часть оппозиции намерена требовать отставки главы Минсельхоза.

Заместитель генерального секретаря ЛДП Коити Хагиуда заявил, что министр обязан развеять беспокойство общественности и дать более полные объяснения. Других шагов партии по этому делу не сообщается. Тем временем губернатор Окинавы потребует у Такаити снизить бремя баз США.

Япония взорвалась: Такаити потребовала ответа от Пентагона.

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