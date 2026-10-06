Скандал в Японии: министр наказал мэров деньгами за неподдержку

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Кадзуо Яна попал в центр скандала из-за публикаций о том, что он урезал государственные дотации муниципалитетам, чье руководство не поддержало его на выборах. На пресс-конференции в Токио он принес извинения за свои заявления, назвав их крайне неподобающими.

При этом министр уверял, что на практике никому дотации не уменьшал. По его словам, средства распределялись в соответствии с принципами целесообразности и справедливости.

Яна на всеобщих выборах в нижнюю палату парламента в феврале проиграл в своем округе в префектуре Тотиги. За него лично агитировала премьер-министр Санаэ Такаити. В парламент он прошел по системе пропорциональных партийных списков и в сентябре был назначен на нынешний пост.

До этого на встрече с активистами правящей ЛДП политик похвастался, что добился серьезного сокращения дотаций на дорожное хозяйство двум муниципалитетам в своем округе. Там местные мэры не поддержали его кандидатуру. О его словах сообщил один из еженедельников, и министру пришлось подтвердить факты.

Скандал оказался в центре внимания прессы накануне открывшейся в понедельник сессии парламента. Часть оппозиции намерена требовать отставки главы Минсельхоза.

Заместитель генерального секретаря ЛДП Коити Хагиуда заявил, что министр обязан развеять беспокойство общественности и дать более полные объяснения. Других шагов партии по этому делу не сообщается. Тем временем губернатор Окинавы потребует у Такаити снизить бремя баз США.

Япония взорвалась: Такаити потребовала ответа от Пентагона.

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