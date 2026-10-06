Слежка без границ: Европол вооружат ИИ

План Евросоюза по расширению использования искусственного интеллекта в Европоле вызывает опасения по поводу защиты конфиденциальности данных граждан, сообщает Politico. Евросоюз планирует удвоить бюджет агентства до €3 млрд.

По данным издания, Европол получит доступ к большему объему данных и передовым технологиям, включая ИИ. В надзорном органе EDPS заявили, что это позволит агентству хранить данные об огромном количестве людей, не связанных с преступной деятельностью.

Глава регулятора Войцех Вевирувский заявил, что полностью поддерживает расширение полномочий Европола, но считает, что должен быть надзор. По его словам, сейчас внутренние органы агентства получают слишком много власти без внешнего контроля.

Новый глава Европола Юрген Эбнер заявил, что ИИ делает преступную деятельность быстрее, преступления становятся сложнее, а их осуществление проще. При этом он признал, что полиция сталкивается с юридическими ограничениями при использовании ИИ.

Эбнер заявил, что Европол не должен переходить черту, когда сбор данных становится самоцелью, технология становится оправданием для ее собственного использования, а срочность — оправданием для отказа от гарантий.

Европол координирует работу полицейских служб стран ЕС и занимается борьбой с трансграничной преступностью. Расширение его полномочий требует согласования с национальными регуляторами и институтами Евросоюза.

Тема регулирования ИИ в правоохранительной сфере остается предметом споров в ЕС. Правозащитные организации указывают на риски массовой слежки и требуют четких гарантий для граждан.

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