СМИ: США заранее уведомляли Саудовскую Аравию об угрозе со стороны хуситов

Газета The New York Times со ссылкой на источники пишет, что Соединённые Штаты несколько месяцев предупреждали Саудовскую Аравию об угрозе со стороны правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла», то есть хуситов.

По данным издания, в течение месяцев американские военные и разведывательные ведомства предупреждали Саудовскую Аравию о возросшей угрозе со стороны хуситов и призывали саудовские власти объединить разрозненные силы йеменского правительства.

По информации NYT, американские чиновники предложили помощь в планировании и предоставлении разведывательной информации, в том числе данные о перемещениях сил хуситов, но подчеркнули, что эта помощь будет ограниченной и не будет включать авиаудары.

Напомним, что официальный представитель йеменского радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сари заявил, что повстанцы отбросили правительственные силы при попытке их продвижения к Баб-эль-Мандебскому проливу. Соответствующее заявление представителя хуситов приводит катарский телеканал Al Jazeera, по словам Сари, хуситы нанесли удары по силам международно признанного правительства Йемена десятью баллистическими ракетами.

Ранее сообщалось, что доклад конгресса раскрыл потери авиации США в войне с Ираном.