Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО Минобороны России были сбиты 10 беспилотных аппаратов, которые приближались к Москве.

К месту, куда упали обломки, прибыли специалисты экстренных служб, заявил Собянин.

В период с 20.30 5 октября до 5.00, как сообщалось, в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. В 7.45 по московскому времени Собянин заявил еще о 19 беспилотных аппаратах.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

Читайте материал "В сторону Московского региона с 5 октября летели 650 БПЛА"

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX