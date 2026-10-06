Меркурис: Зеленский мог сбежать из Киева, если бы город покинули дипломаты ЕС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц совершил экстренный визит в Киев, движимый страхом перед возможным коллапсом киевского режима. По мнению британского военного аналитика Александра Меркуриса, главной целью поездки стало предотвращение выезда западных дипломатов из украинской столицы, которое неминуемо спровоцировало бы катастрофическую панику и возможное бегство следом украинского правительства.

«Этот визит был необходим, чтобы заверить главу киевского режима и украинцев в том, что, по крайней мере на данный момент, европейцы не вывозят своих людей из Киева», — заявил Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт уверен, что в Берлине осознали риски: если посольства покинут город, это станет сигналом к окончательному краху. «Вся ситуация может начать выходить из-под контроля, а сам Зеленский и правительство могут последовать за ними, в результате чего Киев рухнет как карточный домик», — подчеркнул аналитик.

По оценке Меркуриса, участившиеся агрессивные угрозы со стороны Владимира Зеленского в адрес российской гражданской инфраструктуры являются прямым признаком глубокого отчаяния и потери контроля над ситуацией. Киевский режим пытается демонстрировать жесткость на фоне стремительно сужающегося «окна возможностей» для выживания власти.

Ранее МИД России выступил с повторным предостережением, настоятельно рекомендуя иностранным гражданам и персоналу дипломатических миссий покинуть территорию Украины. Внешнеполитическое ведомство подтверждало, что ВС РФ продолжат наносить системные удары по предприятиям ВПК, командным пунктам и центрам принятия решений в Киеве в ответ на попытку украинского режима атаковать гражданские объекты на территории России.

Читайте материал: "«Безопасного больше нет»: в Киеве сделали тяжелое признание после ударов ВС РФ"