Политолог Никита Мендкович в комментарии «ВФокусе Mail» оценил, как Украина может отреагировать на ограничения в сельскохозяйственной сфере в случае вступления в Европейский союз (ЕС).

По словам эксперта, вопрос ограничений продовольствия для Украины сейчас не является принципиальным в силу того, что киевский неонацистский режим заинтересован во вступлении в ЕС из сугубо военно-политических соображений, чтобы стимулировать Брюссель и других участников Союза выступать за него, финансировать его или даже оказывать помощь с военной силой.

Как заметил Мендкович, любой вариант обсуждения вступления Украины в Союз не способствует решению конфликта и лишь усугубляет соответствующую проблему.

Спикер допускает, что Украина может попросту «проглотить» ограничения ЕС в сфере продовольственных товаров. Он добавил, что на современном этапе для Киева это совершенно не принципиальные вопросы, поскольку киевский режим озабочен своим выживанием, и ему не до сельского хозяйства.