США накачивают Румынию войсками: плюс 450 солдат

Мируцэ: число военных США в Румынии выросло на 450 человек

Количество военных из США на территории Румынии увеличилось еще на 450 человек, заявил врио министра национальной обороны Раду Мируцэ в эфире телеканала TVR 1. По его словам, рост американского военного присутствия отвечает интересам Румынии.

Мируцэ сообщил, что в Румынию прибыло около 440-450 дополнительных американских военнослужащих в дополнение к тем, что были там недавно. Он назвал это значительным увеличением.

По словам врио министра, разговоры о присутствии американских военных на Восточном фланге НАТО ведутся на уровне администрации президента и на других уровнях. Других деталей переговоров он не привел.

В настоящий момент в Румынии находится более 5500 солдат из стран — членов НАТО. Примерно 1500 из них — американцы.

Большая часть американских военных в Румынии размещена на авиабазе в населенном пункте Михаил Когэлничану и на военной базе Девеселу. Там размещена часть противоракетного щита НАТО.

В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore. Она приспособлена для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.

До этого Румыния поднимала истребители F-18 из-за воздушной тревоги, связанной с дронами у границы с Украиной. В уезде Тулча объявляли тревогу, которая действовала в течение часа.

Румыния пригласила армию США укрепиться в Восточной Европе.

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