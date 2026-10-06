США направили ударные беспилотники MQ-9 Reaper в Колумбию и на Эквадор

Американские военные отправили ударно-разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper из Африки в Колумбию и Эквадор. Об этом New York Times сообщила, сославшись на двух американских чиновников. Переброска связана с противодействием латиноамериканским картелям.

В 2026 году Колумбия и Эквадор начали вместе с США операции против террористических структур. Как указано в публикации, несколько MQ-9 Reaper переместили в эти страны на фоне более активной борьбы администрации президента Дональда Трампа с картелями. Точное число аппаратов источники не назвали.

Один такой дрон может стоить до 50 млн долларов. При этом у США наблюдается нехватка этих беспилотников. Причина — потери в войне с Ираном, где уничтожили примерно 25% американского парка MQ-9 Reaper.

MQ-9 Reaper обычно применяют для точечных ударов. Аппараты могут нести тепловизионные камеры и оборудование для перехвата электронных коммуникаций. В вооружённых силах США эту машину называют «охотник-убийца».

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