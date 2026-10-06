США рванули в гиперзвук: HACM впервые поднялась в воздух

США провели на полигоне в Австралии первое летное испытание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM, сообщил портал The War Zone. Речь идет о ракете, разрабатываемой корпорацией Raytheon совместно с австралийскими специалистами.

По данным портала, как минимум одно испытание прошло над австралийским полигоном Woomera Test Range. Дату проведения ВВС США не назвали.

Реализация программы HACM сопровождалась серьезными задержками. ВВС пошли на рискованный шаг, сократив общий объем испытаний, чтобы попытаться уложиться в график.

Заявленная цель — обеспечить возможность принять решение о начале ускоренной закупки ракет HACM в 2027 году. В ВВС заявили, что испытания проведены в рамках постоянной работы по совершенствованию возможностей нанесения ударов на большие расстояния.

Технические данные ракеты засекречены. По сообщениям СМИ, скорость двухступенчатой ракеты достигает 7 Махов, а дальность полета составляет примерно 500 км.

HACM — гиперзвуковая крылатая ракета воздушного базирования, которая разрабатывается для носителей ВВС США. Программа реализуется совместно с Австралией, что делает ее одним из немногих совместных гиперзвуковых проектов Вашингтона и союзников.

США и другие страны активно развивают гиперзвуковые вооружения на фоне конкуренции с Россией и Китаем. Испытания и сроки принятия таких систем на вооружение регулярно становятся предметом критики из-за задержек и роста стоимости.

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