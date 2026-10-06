Страховка по имени "Шрёдер": экс-канцлер Германии вновь нашел работу в России

Есть, кстати, забавная советская комедия "Старый знакомый" – продолжение, точнее спин-офф, более знаменитой "Карнавальной ночи", – главный герой которой, товарищ Огурцов (роль Игоря Ильинского) отдаленно напоминает товарища... то есть, простите, герра Шрёдера. Нет, не внешне. Хотя, возможно, кто-то и здесь найдет некоторое сходство. Но главное, в чем похожи герои, реальный и вымышленный, – это извилистость их трудовых биографий.
Напомним, что жизнь и партия бросали Серафима Ивановича Огурцова на самые разные участки руководящей работы, в том числе далеко выходящие за пределы его компетенции и интеллектуальных способностей. Собственно, смешные ситуации, порожденные вопиющей некомпетентностью Огурцова, и составляют основной сюжет обеих комедий. Тем не менее Серафим Иванович никогда не отказывался от назначений и не сетовал на судьбу и партию: с энергией и рвением руководил всем, что поручали.
Нет-нет, интеллект Герхарда Шрёдера никто под сомнение не ставит. Но по количеству записей в "трудовой книжке" и разнообразию участков руководящей работы он Серафиму Ивановичу не только не уступит, но, пожалуй, даже заткнет того за пояс. Для справки: Шрёдер – дипломированный юрист. Получив образование, продолжительное время занимался частной юридической практикой. Был партнером в адвокатской конторе. Не чужд был и политической деятельности, но в этой сфере трудился тогда без отрыва от основного, юридического "производства".
С головой ушел в политику лишь в 1990 году, заняв пост министра-президента земли Нижняя Саксония. В 1998 году его политическая карьера достигла своего пика: Шрёдер стал 7-м федеральным канцлером Германии. В 1999 году возглавил вдобавок Социал-демократическую партию Германии. Правда, звездный час продолжался не очень долго. В 2004 году, после того как рейтинги СДПГ рухнули, и она стала проигрывать одни выборы за другими, Шрёдер ушел с поста партийного лидера, а в следующем, 2005 году оставил и канцлерский пост.
Но, "вынырнув" из политики, Шрёдер не вернулся в юриспруденцию, а нашел новое поприще. В конце 2005 года бывший канцлер стал председателем наблюдательного совета "Северо-европейской газопроводной компании (NEGP Company), переименованной в 2006 году в Nord Stream AG. В том же 2006 году Шрёдер возглавил комитет акционеров компании. В 2016 году экс-канцлер занял также пост председателя совета директоров Nord Stream 2 AG.
Для справки: компании были созданы для управления соответственно газопроводами "Северный поток-1" (Nord Stream 1) и "Северный поток-2" (Nord Stream 2). Основной акционер в обоих случаях – "Газпром".
А в 2017 году к этим позициям добавилась должность председателя совета директоров в еще одной крупной российской государственной нефтяной компании. О том, в какой мере Шрёдер "шарит" в газо- и нефтедобыче и/или транспортировке, ничего неизвестно, но есть подозрение, что его познания в этих областях в любом случае ни при чем. Что взяли его на работу не как дельного нефтяника и газодобытчика, а как влиятельного политического лоббиста.
Впрочем, деятельность экс-канцлера в этом качестве тоже не сказать, чтобы была очень плодотворной. Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG существуют нынче фактически лишь на бумаге. А из нефтяной госкомпании он ушел сам – после начала российской специальной военной операции на Украине. Не в знак протеста, надо заметить: отставка стала результатом давления со стороны немецких политических кругов.
Но по большому счету ушел вовремя: в силу обструкции, устроенной ему в Германии из-за "порочных" связей с Россией, толку от него как от лоббиста было уже совершенно никакого. Достаточно сказать, что Бундестаг лишил Шрёдера положенного ему по статусу – как экс-канцлеру – офиса в здании парламента. А однопартийцы периодически порываются отобрать у него партбилет – исключить с позором из СДПГ. Правда, не находят пока для этого формальных оснований.
Словом, нефтегазовая глава в российском томе биографии Герхарда Шрёдера позади. Но сам том далеко не закончен. Впереди – новая интересная глава: на своем общем собрании участники ООО "Гиперглобус" приняли Шрёдера в свою команду. Объявлено, что на посту члена наблюдательного совета компании бывший канцлер Германии займется сопровождением стратегического развития сети в России.
Обвинения в "измене родине" со стороны немецкого истеблишмента, разумеется, и тут не замедлили появиться. Не просто появились, а посыпались, обрушились, хлынули. Яркий пример – высказывание депутата Бундестага от правящего Христианско-демократического союза и эксперта ХДС по внешней политике Родериха Кизеветтера, назвавшего новую работу Шрёдера "предательством Европы и собственной страны".
И тем не менее есть основания считать, что работа Шрёдера на новом месте окажется более успешной, чем предыдущий опыт сотрудничества с российскими компаниями. Наняли его, понятно, не за красивые глаза и уж тем более не за то, что он хорошо разбирается в продуктовом ритейле. Что-то подсказывает, что в ритейле Шрёдер разбирается ничуть не лучше, чем в нефти и газе. Примерно так же, как товарищ Огурцов в искусстве, а свинья – в апельсинах. Короче говоря, ясно, что работа и здесь будет связана с политическим лоббизмом.
Но на сей раз лоббизм будет иметь совсем иной характер и вектор. По отношению к прошлой деятельности Герхарда Шрёдера в бизнесе, связанном с Россией, ситуация зеркальна. Теперь речь идет не о российской компании, работающей на немецком рынке, а наоборот. ООО "Гиперглобус" возникло два года назад, когда российский бизнес немецкой сети Globus юридически и организационно обособился от материнской структуры. При этом владельцы не поменялись: они те, что и у основной группы.
"В настоящее время гипермаркеты сети представлены в Германии, Чехии и России, – сообщает сайт обретшей независимость российской дочки сети. – Компания является семейным пред