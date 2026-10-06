Страховка по имени "Шрёдер": экс-канцлер Германии вновь нашел работу в России

Новость, которая пусть и не потрясает основы мироздания, все же заставляет ущипнуть себя за руку: бывший канцлер Германии, бывший лидер правящей партии и действующий член этой партии стал членом наблюдательного совета российской компании, управляющей сетью гипермаркетов. Впрочем, не все так сенсационно, как может показаться, если вырвать сенсацию из информационного контекста. Крупный немецкий политик, получивший работу в России, – это наш старый добрый знакомый, Герхард Фриц Курт Шрёдер.

Есть, кстати, забавная советская комедия "Старый знакомый" – продолжение, точнее спин-офф, более знаменитой "Карнавальной ночи", – главный герой которой, товарищ Огурцов (роль Игоря Ильинского) отдаленно напоминает товарища... то есть, простите, герра Шрёдера. Нет, не внешне. Хотя, возможно, кто-то и здесь найдет некоторое сходство. Но главное, в чем похожи герои, реальный и вымышленный, – это извилистость их трудовых биографий.

Напомним, что жизнь и партия бросали Серафима Ивановича Огурцова на самые разные участки руководящей работы, в том числе далеко выходящие за пределы его компетенции и интеллектуальных способностей. Собственно, смешные ситуации, порожденные вопиющей некомпетентностью Огурцова, и составляют основной сюжет обеих комедий. Тем не менее Серафим Иванович никогда не отказывался от назначений и не сетовал на судьбу и партию: с энергией и рвением руководил всем, что поручали.

Нет-нет, интеллект Герхарда Шрёдера никто под сомнение не ставит. Но по количеству записей в "трудовой книжке" и разнообразию участков руководящей работы он Серафиму Ивановичу не только не уступит, но, пожалуй, даже заткнет того за пояс. Для справки: Шрёдер – дипломированный юрист. Получив образование, продолжительное время занимался частной юридической практикой. Был партнером в адвокатской конторе. Не чужд был и политической деятельности, но в этой сфере трудился тогда без отрыва от основного, юридического "производства".

С головой ушел в политику лишь в 1990 году, заняв пост министра-президента земли Нижняя Саксония. В 1998 году его политическая карьера достигла своего пика: Шрёдер стал 7-м федеральным канцлером Германии. В 1999 году возглавил вдобавок Социал-демократическую партию Германии. Правда, звездный час продолжался не очень долго. В 2004 году, после того как рейтинги СДПГ рухнули, и она стала проигрывать одни выборы за другими, Шрёдер ушел с поста партийного лидера, а в следующем, 2005 году оставил и канцлерский пост.

Но, "вынырнув" из политики, Шрёдер не вернулся в юриспруденцию, а нашел новое поприще. В конце 2005 года бывший канцлер стал председателем наблюдательного совета "Северо-европейской газопроводной компании (NEGP Company), переименованной в 2006 году в Nord Stream AG. В том же 2006 году Шрёдер возглавил комитет акционеров компании. В 2016 году экс-канцлер занял также пост председателя совета директоров Nord Stream 2 AG.

Для справки: компании были созданы для управления соответственно газопроводами "Северный поток-1" (Nord Stream 1) и "Северный поток-2" (Nord Stream 2). Основной акционер в обоих случаях – "Газпром".

А в 2017 году к этим позициям добавилась должность председателя совета директоров в еще одной крупной российской государственной нефтяной компании. О том, в какой мере Шрёдер "шарит" в газо- и нефтедобыче и/или транспортировке, ничего неизвестно, но есть подозрение, что его познания в этих областях в любом случае ни при чем. Что взяли его на работу не как дельного нефтяника и газодобытчика, а как влиятельного политического лоббиста.

Впрочем, деятельность экс-канцлера в этом качестве тоже не сказать, чтобы была очень плодотворной. Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG существуют нынче фактически лишь на бумаге. А из нефтяной госкомпании он ушел сам – после начала российской специальной военной операции на Украине. Не в знак протеста, надо заметить: отставка стала результатом давления со стороны немецких политических кругов.

Но по большому счету ушел вовремя: в силу обструкции, устроенной ему в Германии из-за "порочных" связей с Россией, толку от него как от лоббиста было уже совершенно никакого. Достаточно сказать, что Бундестаг лишил Шрёдера положенного ему по статусу – как экс-канцлеру – офиса в здании парламента. А однопартийцы периодически порываются отобрать у него партбилет – исключить с позором из СДПГ. Правда, не находят пока для этого формальных оснований.

Словом, нефтегазовая глава в российском томе биографии Герхарда Шрёдера позади. Но сам том далеко не закончен. Впереди – новая интересная глава: на своем общем собрании участники ООО "Гиперглобус" приняли Шрёдера в свою команду. Объявлено, что на посту члена наблюдательного совета компании бывший канцлер Германии займется сопровождением стратегического развития сети в России.

Обвинения в "измене родине" со стороны немецкого истеблишмента, разумеется, и тут не замедлили появиться. Не просто появились, а посыпались, обрушились, хлынули. Яркий пример – высказывание депутата Бундестага от правящего Христианско-демократического союза и эксперта ХДС по внешней политике Родериха Кизеветтера, назвавшего новую работу Шрёдера "предательством Европы и собственной страны".

И тем не менее есть основания считать, что работа Шрёдера на новом месте окажется более успешной, чем предыдущий опыт сотрудничества с российскими компаниями. Наняли его, понятно, не за красивые глаза и уж тем более не за то, что он хорошо разбирается в продуктовом ритейле. Что-то подсказывает, что в ритейле Шрёдер разбирается ничуть не лучше, чем в нефти и газе. Примерно так же, как товарищ Огурцов в искусстве, а свинья – в апельсинах. Короче говоря, ясно, что работа и здесь будет связана с политическим лоббизмом.

Но на сей раз лоббизм будет иметь совсем иной характер и вектор. По отношению к прошлой деятельности Герхарда Шрёдера в бизнесе, связанном с Россией, ситуация зеркальна. Теперь речь идет не о российской компании, работающей на немецком рынке, а наоборот. ООО "Гиперглобус" возникло два года назад, когда российский бизнес немецкой сети Globus юридически и организационно обособился от материнской структуры. При этом владельцы не поменялись: они те, что и у основной группы.

"В настоящее время гипермаркеты сети представлены в Германии, Чехии и России, – сообщает сайт обретшей независимость российской дочки сети. – Компания является семейным пред