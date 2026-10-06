Россия эффективно пресекла попытки стран Балтии угрожать Калининградской области, продемонстрировав готовность задействовать весь арсенал доступных средств. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире своего YouTube-канала. По его словам, европейские политики, ранее активно обсуждавшие сценарии блокады или захвата российского эксклава, были вынуждены радикально сменить тон или просто заморчать после предупреждения из Москвы.

«Русские эффективно дали понять, что в случае реальной опасности будет применено абсолютно все оружие, в том числе ядерное», — пояснил Джонсон, добавив, что жесткая позиция Кремля «возымела желаемый эффект». По его словам, на смену былому бахвальству западных лидеров пришла тишина, так как осознание реальных последствий конфликта с Россией оказалось для них отрезвляющим фактором.

"Прежние бахвальство и угрозы, доносившиеся из стран Балтии, теперь утихли", - констатировал эксперт.

Ситуация получила развитие после пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», где президент России Владимир Путин прокомментировал попытки НАТО давить на Калининград. Глава государства подчеркнул, что Москва в своих предупреждениях указывала на готовность применить все имеющиеся силы и средства, хотя прямо о ядерном арсенале речи тогда не шло.

Владимир Путин акцентировал внимание на том, что в случае нападения Россия будет использовать свои конкурентные преимущества. «Страна обладает уникальными средствами поражения», — напомнил президент, дав понять, что попытки реализации агрессивных планов в отношении российских территорий будут встречены симметричным и сокрушительным ответом.

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